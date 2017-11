Die windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110), einer der führenden Online-Händler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, hat im dritten Quartal 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 52,9 Mio. Euro erzielt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung um 15,8% (Q3 2016: 45,7 Mio. Euro). Auf Basis der bereinigten EBIT-Marge konnte die Gruppe ihre Profitabilität von -14,5% (Q3 2016) auf -10,3% im dritten Quartal des laufenden Jahres verbessern. Über die ersten drei Quartale im Jahr 2017 lag die bereinigte EBIT-Marge bei -11,6% (9M 2016: -14,1%).

China und europäisches Ausland als Wachstumstreiber, Fortsetzung der Profitabilitätsorientierung in der DACH-Region

In China wurden im dritten Quartal 2017 26,8 Mio. Euro umgesetzt, was einem Anstieg von 27,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht (Q3 2016: 20,9 Mio. Euro). Insgesamt steuert das China-Geschäft weiterhin rund die Hälfte der Umsatzerlöse auf Konzernebene bei.

Im europäischen Ausland belief sich der Umsatz im dritten Quartal auf 16,3 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einer Steigerung von 23,6% (Q3 2016: 13,2 Mio. Euro). Ein wesentlicher Treiber für diese Entwicklung in den europäischen Märkten ist weiterhin die wachsende Onlinepenetration. Der im Vergleich zum zweiten Quartal 2017 konstante Umsatz ist u.a. auf saisonal niedrigere Umsätze in den Sommermonaten zurückzuführen.

In der DACH-Region waren die Umsätze im dritten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um -14,7% rückläufig und beliefen sich auf ...

