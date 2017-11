Die DZ Bank hat Bayer von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 109 auf 122 Euro angehoben. Analyst Peter Spengler geht in einer Studie vom Dienstag davon aus, dass der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto bis Ende März 2018 abschließen wird, und sieht die Transaktion in Bezug auf die Marktposition und die Gewinnentwicklung positiv. Bis Ende 2018 sollte zudem die Minderheitsbeteiligung am Kunststoffhersteller Covestro vollständig verkauft werden. Außerdem stünden im kommenden Jahr Phase-III-Studienergebnisse für Indikationserweiterungen des Medikaments Xarelto an./gl/jha/ Datum der Analyse: 14.11.2017

