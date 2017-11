Nach der zaghaften Erholung vom Montag dürften die US-Börsen am Dienstag einen kleinen Rücksetzer erleben. Der Future auf den S&P-500 verliert vorbörslich 0,1 Prozent.

Zentrales Thema an der Wall Street bleibt die Steuerreform, die US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen hat, deren Zustandekommen aber immer noch ungewiss ist. "Nun da die Bilanzsaison fast vorüber ist, verlagern die Anleger den Blick von den Unternehmen nach Washington", sagt Eric Wiegand, Portfoliomanager bei U.S. Bank Private Wealth Management. Bei all den Debatten um Zeitpunkt und Umfang einer etwaigen Steuerreform sei das Bedürfnis groß, endlich einmal Klarheit zu gewinnen.

An Konjunkturdaten werden am Dienstag die Erzeugerpreise aus dem Oktober veröffentlicht. Daneben gilt das Interesse der Zentralbankerkonferenz in Frankfurt, auf der auch die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen sprechen wird.

Als eines der letzten großen US-Unternehmen hat Home Depot vorbörslich Geschäftszahlen vorgelegt. Der Betreiber von Heimwerkermärkten erhöhte dabei seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das kommt bei den Anlegern zunächst gut an. Im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com steigt die Aktie um gut 3 Prozent.

November 14, 2017

