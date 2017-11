Die Heizölpreise zieht es in der aktuellen Woche schrittweise abwärts. Nach 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter am Montag, zeigt sich am Dienstag ein ähnlicher Abschlag. Auch wenn eine durchgreifende Korrektur mit spürbar sinkenden Preisen weiter auf sich warten lässt, könne Verbraucher zumindest davon ausgehen, dass der Preisanstieg der letzten Wochen gestoppt ist. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...