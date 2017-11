Der W&W-Konzern kann nach drei Quartalen einen Überschuss von knapp 215 Millionen Euro vorweisen. Das gute Ergebnis verdankt der Versicherer der positiven Bilanz aus der Schadens- und Unfallregulierung.

Der Versicherungs- und Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) bleibt dank eines guten Ergebnisses in der Schaden- und Unfallversicherung auf Kurs. Nach drei Quartalen summiert sich der Überschuss auf knapp 215 Millionen Euro, wie W&W am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahr sind das etwa 20 Prozent mehr. Mehr als die Hälfte steuerte allein die Schaden- und Unfallversicherung ...

