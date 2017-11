Berlin (ots) - Nur ein Jahr nach der Übernahme der Versandapotheke Vitalsana steigt der Werbekonzern Ströer schon wieder aus dem Apothekenmarkt aus. Nach Informationen des Branchendienstes APOTHEKE ADHOC will DocMorris den bisherigen Konkurrenten übernehmen.



APOTHEKE ADHOC bezieht sich auf Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. Demnach sind sich Ströer und DocMorris bereits handelseinig, einen Notartermin hat es aber noch nicht gegeben. Eine offizielle Stellungnahme gab es nicht; man kommentiere keine Gerüchte, sagte ein Ströer-Sprecher. Dieselbe Antwort gab es von DocMorris.



Ströer hatte Vitalsana im vergangenen Jahr übernommen. Der Werbekonzern war überzeugt, mit Vitalsana einen wichtigen Baustein für seine Vermarktungsmaschinerie gefunden zu haben. Kurz nach der Übernahme starteten mehrere Werbeoffensiven auf den Plakatflächen des Konzerns. Auch über die hauseigene Plattform t-online.de sollten Kunden zur Versandapotheke gelotst werden.



Ströer hatte Gespräche mit weiteren potenziellen Übernahmekandidaten geführt. Ein Deal kam aber nie zustande, stattdessen zieht man in Köln jetzt offenbar die Reißleine. "Die haben sich völlig verschätzt", sagt ein Branchenkenner.



Ob Ströer auch mit anderen Interessenten gesprochen hat, ist nicht bekannt. Walter Oberhänsli, Chef des DocMorris-Mutterkonzerns Zur Rose, hatte bereits nach dem Einstieg bei Eurapon erklärt, nach weiteren Übernahmekandidaten Ausschau zu halten. Er steht unter Druck, nach dem Börsengang und den Gerüchten um einen Einstieg von Amazon beim Konkurrenten Shop-Apotheke eine Wachstumsstory erzählen zu können.



Vitalsana war im August 2007 von Schlecker gegründet worden. Nach der Pleite der Drogeriekette hatte das Management im September 2012 die Führung selbst übernommen.



