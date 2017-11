Von Januar bis September hat KSB Aufträge im Wert von 1.717,0 Mio. Euro verbucht. Dies sind 122,0 Mio. Euro und damit 7,6 % mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz blieb im Berichtszeitraum mit einem Plus von 33,6 Mio. Euro (+ 2,1 %) auf 1.624,3 Mio. Euro noch hinter dem Auftragseingang zurück. Grund sei das in den Vorjahren schwächere Projektgeschäft, in dessen Folge im Berichtszeitraum weniger Großaufträge zur Erledigung anstanden, teilt das Unternehmen mit.

Neuinvestitionen und Ersatzbedarf

Das Wachstum stützt sich vor allem auf eine gute Entwicklung der außereuropäischen Gesellschaften. Die kräftigsten Zuwächse verzeichnete der Pumpen- und Armaturenhersteller bei Aufträgen aus der Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus dem Bergbau. In den wichtigen Segmenten Industrie und Wasser / Abwasser war die Nachfrage in den ersten neun Monaten sowohl von Neuinvestitionen als auch von Ersatzbedarfen geprägt. Im Bergbau gab es hingegen im Wesentlichen keine Auftragsvergaben zu neuen Projekten; Minenbetreiber investierten aber wieder verstärkt ...

