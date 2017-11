FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer AG hat mit dem biopharmazeutischen US-Unternehmen Loxo Oncology eine weltweite exklusive Kooperation zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger Krebstherapien vereinbart. Gegenstand der Vereinbarung sind die beiden Wirkstoffe Larotrectinib (LOXO-101) und LOXO-195, wie der Bayer mitteilte.

Beide Wirkstoffe werden derzeit in weltweiten Studien für die Behandlung von Krebspatienten, bei denen sich das sogenannte Tropomyosin-Rezeptor-Kinase (TRK)-Gen genetisch verändert hat, untersucht. Diese Veränderung des TRK-Gens ist ein Merkmal vieler Krebserkrankungen und bewirkt eine unkontrollierte Zellkommunikation und Tumorwachstum. Bayer und Loxo Oncology werden die beiden Produkte, Larotrectinib und LOXO-195, gemeinsam entwickeln und jeweils zur Hälfte die Entwicklungskosten tragen.

Loxo Oncology werde zunächst eine Vorabzahlung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar von Bayer erhalten. Bei Erreichen bestimmter Zulassungs- und Verkaufsziele für Larotrectinib in den wichtigsten Märkten zahlt der deutsche DAX-Konzern weitere bis zu 450 Millionen Dollar. Darüber hinaus erhält Loxo Oncology 200 Millionen Dollar bei Erreichen bestimmter Zulassungs- und Verkaufsziele in den wichtigsten Märkten für LOXO-195.

Der erste Zulassungsantrag für Larotrectinib ist in den USA für Ende 2017 beziehungsweise Anfang 2018 und in der Europäischen Union für 2018 vorgesehen.

Bayer bezeichnete die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen als weiteren Meilenstein beim Ausbau des Onkologie-Geschäftes. "Wir sehen ein großes Potenzial für Larotrectinib und auch für das Nachfolgepräparat LOXO-195" erklärte Robert LaCaze, Executive Vice President und Leiter der strategischen Geschäftseinheit Onkologie bei Bayer. "Dieses hat das Potenzial, Patienten einen zusätzlichen Nutzen zu bringen, wenn die Erkrankung unter anfänglicher TRK-Inhibitionstherapie fortschreitet. Diese Arzneimittelkandidaten könnten das Versprechen der personalisierten Medizin verwirklichen."

November 14, 2017

