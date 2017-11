Neue Chat-Protokolle belasten Trumps Team in der Russland-Affäre: Im Wahlkampf hielt ein Sohn des US-Präsidenten Kontakt zur Enthüllungsplattform Wikileaks. Einige Wünsche des Wikileaks-Teams blieben aber unerfüllt.

Donald Trump Jr., der Sohn des US-Präsidenten, versucht es in Zeiten öffentlichen Drucks mit Ironie. Sein Anteil an Konversationen mit Wikileaks sei ja wirklich "kolossal" gewesen, lästerte er über seinen Twitter-Account. Ganze drei Privatnachrichten habe er an die Enthüllungsplattform während des US-Wahlkampfs geschickt.

Die Chat-Protokolle veröffentlichte der Trump-Sohn, meist "Don" Jr. genannt, in der Nacht zum Dienstag gleich mit. Allerdings erst, nachdem das US-Magazin "The Atlantic" darüber berichtet hatte. Seit einer Weile sollen die Protokolle außerdem dem US-Kongress zur Ansicht vorliegen.

In der Kommunikation mit Don Jr. finden sich tatsächlich nur drei Antworten an Wikileaks. Doch die Zeilen und ihr Kontext sagen eine Menge über das Selbstverständnis der Kampagne seines Vaters aus: Sie erhärten den Verdacht, dass Trumps engster Zirkel offen war für einen heißen Draht zu einer von Russland beeinflussten, offensiv Clinton-feindlichen Organisation.

Es nicht das erste Mal ist, dass Don Jr. im Zusammenhang mit fragwürdigen Kreml-Kontakten in den Fokus gerät. Die Protokolle könnten nun zu einem weiteren belastenden Detail in der Russland-Affäre werden.

Wikileaks hatte während des Präsidentschaftswahlkampfs eine Schlüsselrolle inne. Die Plattform veröffentlichte ...

