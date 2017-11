Wien - Der Anbieter börsengehandelter Indexprodukte, ETF Securities, verkauft seine Europa-Sparte an das US-Haus Wisdom Tree, so die Experten von "FONDS professionell".ETF Securities vertreibe rund 300 Rohstoff-, Devisen- sowie gehebelte und Short-Produkte. Die börsengehandelten Fonds und Schuldverschreibungen würden in Europa ein Volumen von knapp 18 Milliarden US-Dollar (rund 15 Milliarden Euro) vereinen. Der Deal solle im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...