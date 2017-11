Neuss - Creditreform Rating hat am 13.11. das Unternehmensemissionsrating der nicht nachrangigen und besicherten Anleihe (ISIN DE000A1MLWH7/ WKN A1MLWH) der EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94/ WKN A0V9L9) im Zuge des Monitorings zurückgezogen und auf not rated, n.r. geändert, so die Creditreform Rating AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...