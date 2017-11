Per Laser Daten in die entlegensten Winkel der Welt senden - so ist das Zukunfts-Konzept des deutschen StartUp Mynaric. Und die Technik funktioniert bereits. Was sich nach Science Fiction und ferner Zukunftsmusik anhört, benötigt eigentlich nur noch eine Infrastruktur durch Bodenstationen und Satelliten. Was der Börsengang von Mynaric im Oktober einbrachte und wie die Prognosen für das Unternehmen in den nächsten Jahren lauten, erfahren Sie in dieser Sendung. Egbert Prior, Chefredakteur der Prior-Börse, sieht Chancen aber auch Risiken bei Mynaric. Das Investment ist nur etwas für die ganz Mutigen. Jedoch könnte die Datenübertragung per Laser auch der Durchbruch sein.