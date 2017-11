Liebe Leser,

die Vonovia-Aktie stieg zuletzt von Jahreshoch zu Jahreshoch. Längst ist auch das alte Jahreshoch 2016 (das ein gewisser charttechnischer Widerstand) von rund 36,80 Euro überwunden und damit ist charttechnisch gesehen kein Widerstand mehr vorhanden. Die Luft ist frei, gewissermaßen. Die jüngsten Zahlen zu den ersten neun Monaten 2017 fielen auch recht gut aus, so stieg das FFO 1 ("funds from operations") um rund 20,8% auf 690,5 Mio. Euro. Auch soll kräftig in die Bestandsimmobilien ... (Peter Niedermeyer)

