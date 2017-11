FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Centrotec sind am Dienstag nach einer Senkung des Geschäftsausblicks auf Talfahrt gegangen. Sie brachen bis zum Nachmittag um 11,17 Prozent auf 16,025 Euro ein. Damit beschleunigte sich der im Juli begonnene Abwärtstrend nach der Erholung im Oktober wieder. Im Juli waren die Papiere des Spezialisten für Gebäudetechnik noch auf ein Mehrjahreshoch über 20 Euro gestiegen.

Am Montagabend hatte das Unternehmen die Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) auf 28 bis 30 Millionen Euro gesenkt und dies mit einem hinter den Erwartungen zurückgebliebenen deutschen Heizungsmarkt in Deutschland begründet. Im August waren noch 33 bis 35 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Die Umsatzprognose wird laut Centrotec hingegen voraussichtlich erreicht. Sie wurde auf den mittleren Bereich der ursprünglichen Bandbreite von 575 bis 600 Millionen Euro präzisiert./mis/oca

