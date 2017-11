Die Zahlen für das dritte Quartal 2017 des Zementherstellers HeidelbergCement kamen bisher im Markt gut an. Die Ergebnisse lagen insgesamt über den Erwartungen der Analysten. Laut HeidelbergCement-CEO Scheifele bestätige das gute Ergebnis die Erwartungen für das Gesamtjahr. Analysten trauen dem 1874 gegründeten Traditionsunternehmen in den kommenden Jahren deutliche steigende Umsätze und Gewinne zu. Das für 2018 prognostizierte Ziel soll laut Scheifele schon Ende 2017 erreicht sein. Vor allem das Geschäft in Marokko, Indien und Australien lief für HeidelbergCement gut. Aber auch Nordamerika, Deutschland und Nordosteuropa trugen zum gestiegenen Gewinn bei. Lediglich das Geschäft in Großbritannien litt unter dem drohenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...