Liebe Trader,

Das Wertpapier des Konsumgüterherstellers Henkel hat es nach den heute veröffentlichten Quartalszahlen förmlich in den Abgrund gerissen, die Aktie notiert zur Stunde mit einem Kursabschlag von etwas mehr als fünf Prozent. Dabei wurden die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie die Oktobertiefs unterschritten, was auf sukzessive Schwäche des Wertes schließen lässt. Hierdurch könnte sich in den folgenden Handelstagen noch weiteres Abgabenpotenzial entfalten und ist für ein kurzfristiges Short-Investment geeignet. Trotzdem sollte die Volatilität bei Henkel nicht unterschätzt werden, dass ein noch recht weites Stop-Niveau erfordert. Ebenso sollte die Positionsgröße den Verhältnissen entsprechend angepasst werden.

Short-Chance:

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus kann ein spekulatives Short-Investment mit einem Zielhorizont an den Jahrestiefs von 111,00 Euro eingegangen werden, die Positionsgröße sollte entsprechend aber noch kleiner ausfallen. Eine passende Verlustbegrenzung ist zunächst nicht tiefer als zunächst 118,00 Euro anzusetzen, dass die zu erwartende Schwankungsbreite ausbalancieren sollte. Merklich aufhellen dürfte sich das Chartbild allerdings erst bei einer nachhaltigen Rückkehr mindestens über das Niveau von 122,00 Euro, erst dann wird ein Rücklauf zurück an die Novemberhochs bei 123,75 Euro möglich. Bei anhaltender Kursstärke könnte Henkel sogar weiter bis in den Bereich von 125,00 Euro vordringen, ehe wieder größere Gewinnmitnahmen einsetzen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 114,65 Euro

Kursziel: 111,00 Euro

Stopp: > 118,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,35 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Henkel VZO AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 114,65 Euro; 14:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

