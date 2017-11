Deutschlands brummende Wirtschaft lockte die Anleger am Dienstag zurück aufs Parkett, die 13.000-Punkte-Marke im Rückspiegel schrumpfte. Doch ein starker Euro und eine schwache Wall Street sorgen für gehörigen Druck.

Nach dem Husarenritt des Dax mehren sich die Unkenrufe, die vor einer baldigen Korrektur warnen. Innerhalb von zehn Wochen war der Deutsche Aktienindex um mehr als zwölf Prozent gestiegen. Den Gipfel der Rally erreichte er vergangene Woche mit einem Allzeithoch von 13.526 Punkten. Ein wahrlich goldener Herbst. Doch danach geriet der Motor ins Stocken. Die Rekordjagd war kräftezehrend, die Bilanzsaison konnte den Schwung nicht aufrechthalten. Es folgten fünf Verlusttage hintereinander. Und weil der Dax am gestrigen Montag zum ersten Mal seit drei Wochen unter die 13.000-Punkte-Marke gefallen war, nimmt der Druck auch von psychologischer Seite aus zu.

Am Dienstag wagten Anleger einen Befreiungsschlag - und scheiterten. Mit einem starken deutschen Wirtschaftswachstum im Rücken, kletterte der Dax am Morgen rauf bis auf ein Plus von 0,5 Prozent. Doch mäßig angenommene Quartalszahlen und ein starker Euro auf dem Devisenmarkt raubten dem Handel den Schwung. Der Dax drehte und kämpfte mit Verlusten. Und mit einer schwachen Wall Street im Nacken ging es weiter runter. Zuletzt notierte die Frankfurter Benchmark am späten Nachmittag mit 13.019 Punkten 0,4 Prozent unter dem Vortagsniveau.

Inmitten der vorsichtigen Stimmung kamen die Signale von der Konjunkturfront gerade recht. Dass Deutschlands Wirtschaft boomt, ist keine wirkliche Neuigkeit. Der Ifo-Geschäftsklima-Index war im Oktober auf ein Rekordhoch geklettert, der Ausblick bleibt blendend. Neu sind die frischen Zahlen zum Wirtschaftswachstum.

Wie das statistische Bundesamt am Dienstag bekannt gab, stieg das Bruttoinlandsprodukt von Juli und September um 0,8 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Aufs Jahr gerechnet ergibt sich damit ein BIP-Plus von 2,0 Prozent. "Derzeit scheint kaum ein Wölkchen den Konjunkturhimmel zu ...

