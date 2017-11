Von Nektaria Stamouli

ATHEN (Dow Jones)--Griechenland hat in den ersten zehn Monaten des Jahres die Haushaltsziele seiner Gläubiger übertroffen. Der Primärüberschuss im griechischen Haushalt erreichte im Zeitraum Januar bis Oktober 5,35 Milliarden Euro, wie die am Dienstag veröffentlichten Daten des Finanzministeriums zeigen. Das war etwas mehr als die Vorgabe im Hilfspaket in Höhe von 5,24 Milliarden Euro.

Zwar lagen die Haushaltseinnahmen im Oktober mit 4,57 Milliarden Euro um 489 Millionen Euro unter der Zielvorgabe. Auch die Gesamteinnahmen für den Zehnmonatszeitraum verfehlten mit 40,6 Milliarden Euro die angepeilten 43,37 Milliarden Euro, wie das Ministerium mitteilte. Doch die niedrigeren Einnahmen wurden durch niedrigere Ausgaben ausgeglichen. Demnach lagen die Haushaltsausgaben im gleichen Zeitraum mit 40,42 Milliarden Euro unter dem Ziel von 43,37 Milliarden Euro.

Nach den Konditionen des Rettungspakets soll der Primärüberschuss in diesem Jahr 1,75 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erreichen und 3,5 Prozent in den Jahren 2018 bis 2022. Das Ziel für 2017 konnte Griechenland um rund 1,2 Prozent des BIP übertreffen.

Ministerpräsident Alexis Tsipras kündigte am Montagabend an, dass nach der Übererfüllung des Zieles 1,4 Milliarden Euro als "soziale Dividende" an die am stärksten von der gut zehn Jahre langen Rezession betroffenen Griechen gezahlt würden. Diese einmalige Zahlung, die von den internationalen Gläubigern bereits gebilligt wurde, werde im Dezember an bis zu 3,4 Millionen Menschen basierend auf ihrem Einkommen und sozialen Kriterien gezahlt

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 10:24 ET (15:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.