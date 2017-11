Berlin - Air Berlin-Beschäftigte demonstrieren am 22. November in Berlin - Aktiennews Am 22. November 2017 werden Beschäftigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) in der Hauptstadt demonstrieren, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung.

