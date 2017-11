Original-Research: WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE Unternehmen: WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2017 Kursziel: 25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Biller, CFA Q3-Ergebnis profitiert von Einmaleffekt Der W&W-Konzern hat heute den Bericht für die ersten neun Monate 2017 vorgelegt. Die Eckdaten für das dritte Quartal sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. [Tabelle] Der Konzernüberschuss lag in Q3 mit 59,7 Mio. Euro zwar über dem Vorjahr (58,8 Mio. Euro) und über unseren Erwartungen (MONe: 56,0 Mio. Euro), allerdings fiel in das Quartal auch ein Einmalertrag von 25,8 Mio. Euro aus dem Verkauf des Anteils an der VBank, der höher ausfiel als von uns antizipiert (MONe: 10,0 Mio. Euro). Damit war die Ergebnisentwicklung ohne den Einmaleffekt schwächer als angenommen. Wesentlicher Faktor war dabei das rückläufige Finanzergebnis, das durch geringere Veräußerungsgewinne geprägt war. Da die Realisierung von Veräußerungsgewinnen insbesondere unterjährig gut steuerbar bzw. kapitalmarktabhängig ist, ist diese Entwicklung bezogen auf das abgelaufene Quartal nicht negativ zu werten. Auf Segmentebene verzeichneten deshalb auch die Geschäftsbereiche Personen- und Sachversicherung rückläufige Ergebnisse, während das Segment Bausparbank den Überschuss geringfügig steigern konnte. Das Neugeschäft verlief insgesamt solide. Dabei konnten mit einer Steigerung des Brutto-Bausparneugeschäfts um gut 11% weitere Marktanteile gewonnen werden, das abgeschlossene Baufinanzierungsvolumen war hingegen um knapp 6% rückläufig. Die Sachversicherung konnte mit einem Zuwachs der Neubeiträge um 2,6% die erfreuliche Entwicklung fortsetzen, während das Neugeschäft in der Personenversicherung, insbesondere aufgrund der Zurückhaltung bei Einmalbeiträgen, erwartungsgemäß zurückging. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie brachte W&W unter dem Namen 'Adam Riese' im Oktober die angekündigte Digitalmarke auf den Markt. Hierdurch werden mit bedarfsorientiert gepreisten Produkten online verschiedene Vertriebskanäle adressiert. Wir erachten diesen Schritt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Absatzkanäle als sinnvoll, da neue Vertriebswege erschlossen werden und die Kannibalisierung bestehender Vertriebswege durch die neue Marke gering gehalten wird. Die Guidance, die ein erkennbares Überschreiten eines Konzernergebnisses von 235,0 Mio. Euro vorsieht, wurde bestätigt. Wir erachten diese als konservativ und erhöhen aufgrund des höher als angenommenen Einmaleffekts unsere Schätzung für 2017 leicht. Fazit: Trotz Abweichungen bei nicht operativen Kennzahlen verlief die Entwicklung insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen. Bei einem unveränderten Kursziel von 25,00 Euro bestätigen wir die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15877.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

