Tagesausblick für 15.11: DAX stabil. Lanxess und Wirecard im Fokus!

Die Wirtschaft brummt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent - gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren es zwei Prozent. Der Anstieg des Euro/US-Dollar-Kurses sowie eine schwache Wall Street bremste die Euphorie jedoch. So kämpft der Index weiter darum, die 13.000 Punktemarke zu halten. Von einer - wie von vielen Investoren erwarteten - größeren Konsolidierung kann also keine Rede sein. Dennoch werden Anleger die Zone 12.950/13.000 Punkte genau im Auge behalten.

Morgen stehen neben einigen Unternehmenszahlen Daten zu Verbraucherpreisen und Ölvorräten an. Dies könnte über den Aktienmarkt hinaus, dem Anleihen- und Ölmarkt Impulse geben.

Unternehmen im Fokus

Heute waren die Kursentwicklungen bei Einzelwerten vor allem von Unternehmensdaten getrieben. So hat Infineon die gesteckten Prognosen im abgelaufenen Quartal erreicht und blickt optimistisch auf die nächsten Quartale. Das reichte den Analysten und Anlegern, um die Aktie weiter nach oben zu treiben bzw. die Zielkurse anzuheben. Bei Henkel und RWE reagierten die Anleger nach den Zahlen hingegen enttäuscht. Beim Konsumgüterhersteller drückte unter anderem das schwache organische Umsatzwachstum und der Gewinnrückgang. RWE meldete zwar einen Milliardengewinn. Nach dem starken Kursverlauf im laufenden Jahr nahmen viele Anleger jedoch Gewinne mit. Zudem sorgen die Koalitionsgespräche rund um die Zukunft der Kohlekraftwerke für Unsicherheit.

In der zweiten Reihe standen auch die jeweiligen Qurtalszahlen im Fokus. So konnten Unternehmen wie Bilfinger, Siltronic und United Internet überzeugende Daten vorlegen und Anleger quittierten dies mit deutlichen Kursaufschlägen. Bei Salzgitter nahmen Anleger trotz guter Zahlen und eines optimistischen Ausblicks Gewinne mit. MTU Aero Engines profitiert derweil von der Aufnahme in den MSCI Index und Jungheinrich von einer positiven Analystenstudie.

Morgen werden unter anderem Deutsche Euroshop, K+S, Lanxess, Sixt und Wirecard (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine

Japan - BIP Q3

Japan - Industrieproduktion

Europa - Handelsbilanz der Eurozone

USA - Verbraucherpreisindex

USA - Einzelhandelsumsätze

USA - EIA Rohöl Lagerbestand

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.100/13.170/13.300/13.350/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950/13.000 Punkte

Der DAX stabilisierte sich oberhalb der 13.000 Punktemarke. Rücksetzer auf bis zu 12.930 Punkte könnten Swing-Tradern Chancen eröffnen. Allerdings ist dabei Vorsicht geboten. Unterhalb von 12.930 Punkten drohen die Bären das Zepter in die Hand zu nehmen und den DAX in Richtung 12.700 Punkte zu drücken. Viele Bullen dürften warten bis der Bereich 13.100/13.170 Punkte wieder überschritten ist.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum:22.8.2017 - 14.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2010 - 14.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 56,20 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 8,40 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2017; 17:33 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 26,86 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 12,87 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.11.2017; 17:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

