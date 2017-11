Liebe Leser,

MorphoSys konnte die Woche mit einem kleinen Plus beginnen und diesen positiven Eindruck auch an diesem Dienstag mit einem Kursaufschlag von mehr als 2 % bestätigen. Die Kurse sind nach einem Abschlag von mehr als 4 % binnen einer Woche jetzt wieder in Richtung der runden Marke von 80 Euro nach oben abgedreht. Charttechnische Analysten werten dies als Zeichen innerer Stärke und meinen, die Aktie könne zumindest das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 81,45 Euro vom 7. November schnell ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...