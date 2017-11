Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz, 14.11.2017. Die S&T AG (www.snt.at) hat die heute angekündigte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen. Das Grundkapital von EUR 57.617.435 wird in Folge der Platzierung von 5.761.743 neuen Aktien bei institutionellen Investoren auf EUR 63.379.178 erhöht werden. Der Angebotspreis lag bei EUR 15,30 je neuer Stückaktie. Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Kauf angeboten. Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG begleitet.



Der S&T AG fließt durch die Barkapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 88 Millionen zu. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet. Die zufließenden Mittel sollen für den Abschluss der Übernahme der ehemaligen Kontron AG (Übernahme von Minderheitsanteilen an der Tochtergesellschaft der S&T AG, auf die die Kontron AG in 2017 verschmolzen wurde), sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der S&T Gruppe eingesetzt werden.



Über die S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit rund 3.800 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern weltweit präsent. Als Systemhaus ist das im TecDAX an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. 2016 ist S&T bei der Kontron AG - einem Weltmarktführer im Bereich Embedded Computer - eingestiegen und zählt nach dieser Transaktion mit einem weiter gewachsenen Portfolio an Eigentechnologie in den Bereichen Appliances, Cloud Security, Software und Smart Energy zu den international führenden Anbietern von Industrie-4.0- bzw. Internet-of-Things-Technologie.



