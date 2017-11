Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 13.033 und somit 41 Punkte unter dem Schlusskurs 13.074 vom Monat. Das Tief lag bei 13.000, das Hoch wurde bei 13.139 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Da hängt der Dax nun seit Freitag schwingend zwischen 13.000 und 13.200 und man fragt sich, was letztendlich zu einem so überfallartigen Absturz von 500 Punkten führte. Sicher, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...