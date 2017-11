Huber Engineered Materials (HEM), ein Geschäftsbereich der J.M. Huber Corporation (Huber) sowie führender weltweiter Produzent von speziellen, leistungsstarken Inhaltsstoffen für Industrie- und Verbraucherprodukte, gibt die Ernennung von Dan Krawczyk zum President von HEM mit Wirkung vom 1. November 2017 bekannt. Krawczyk bleibt weiterhin Mitglied des HEM Board of Directors und des Huber Management Council.

Bevor er zum President von HEM bestellt wurde, hatte Krawczyk seit 2013 als Executive Vice President (EVP) die Leitung der Abteilung Strategie und Unternehmensentwicklung bei Huber innegehabt. Er übernimmt seine neue Führungsrolle mit über 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Industrie- und Verbraucherprodukten sowie fachlichen Kompetenzen auf den Gebieten Finanzmanagement, Strategie, Unternehmensentwicklung, Marketing und Betrieb. Krawczyk stammt aus Detroit und hat einen MBA sowie einen MS und BS in Elektrotechnik von der University of Michigan.

Vor seiner Beschäftigung bei Huber diente Krawczyk als Executive Vice President und Chief Financial Officer bei der Gibson Guitar Corporation. Darüber hinaus war er bei Belden als Global Vice President für den Bereich Geschäftsentwicklung und strategisches Marketing tätig und hatte zuvor verschiedene Führungsrollen für die Finanz- und Betriebsabteilungen bei DTE Energy, Delphi Automotive und der Ford Motor Company bekleidet.

Mit Blick auf die Zukunft möchte Krawczyk HEM in eine neue Ära des Wachstums und der Veränderung führen, um das Unternehmen für die nächste Generation an Anteilseignern und Mitarbeitern erfolgreich zu positionieren.

"Aufgrund seiner starken Erfahrungs- und Erfolgsgeschichte mit Schwerpunkt auf Marktführerschaft, überragenden Kundenservice und die Optimierung von Betriebsprozessen besitzt HEM heute die einzigartige Chance, auf der Basis seiner Fertigungs- und Anwendungskompetenzen Wachstum in seinen Kernbereichen anzustreben und seine Geschäftsbereiche mit hochwertigen, funktionellen Inhaltsstoffen zu erweitern", erklärte Krawczyk. "Wir freuen uns darauf, langfristigen, nachhaltigen Wert für alle Anteilseigner von HEM zu schaffen."

Krawczyk spielte 2016 bei der in über 10 Jahren größten Unternehmensübernahme durch Huber eine zentrale Rolle. Diese bestand in der Akquisition des Martinswerks von der Albemarle Corporation und dessen Eingliederung in die bereits erfolgreiche HEM-Sparte Fire Retardant Additives (FRA), wodurch der Geschäftsbereich für halogenfreie Flammschutzmittel eine weltweit führende Stellung erlangte. Dies stellt die jüngste Aktion in einer Reihe von Investitionen in Flammschutzadditive dar, einschließlich der Übernahme der Kemgard-Produktlinie an Rauchunterdrückungsmitteln von Sherwin-Williams im Jahr 2010 und der Erwerb der Sparte Spezialhydrate von Almatis im Jahr 2012. Außerdem wurde 2017 unter Krawczyks Leitung der Verkauf der Kieselsäure-Sparte Silica von HEM für 630 Millionen US-Dollar an die Evonik Industries AG abgeschlossen.

Über Huber Engineered Materials (www.hubermaterials.com)

Huber Engineered Materials, ein weltweit tätiges Unternehmen mit Firmensitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, entwickelt technische Spezialstoffe zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit, der Attraktivität sowie der Bearbeitungseffizienz einer umfangreichen Palette von Produkten, die in Industrie und Verbraucheranwendungen zum Einsatz kommen. Dank seiner Kompetenz im Bereich der anorganischen Chemie bietet das Unternehmen ein Portfolio hochwertiger Produkte wie Aluminiumoxid-Trihydrate, Magnesium-Hydroxide, Molybdatverbindungen, spezielle Aluminiumoxide und Oxide, organische Mattierungsmittel, Bariumsulfate sowie industrielle, lebensmitteltaugliche und USP-zugelassene Kalziumkarbonate.

Über J.M. Huber Corporation (www.huber.com)

Die J.M. Huber Corporation mit Hauptsitz in Edison, im US-Bundesstaat New Jersey, ist eine Gruppe von Unternehmen, deren Schwerpunkt auf ihrem Kerngeschäft, der Herstellung technischer Materialien, liegt. Das diversifizierte, multinationale Unternehmen wurde im Jahr 1883 gegründet und ist heute eines der größten in Familienbesitz befindlichen Unternehmen in den USA. Sein Angebot umfasst Produkte, die in zahlreichen verbraucherorientierten und industriellen Branchen verwendet werden, darunter Körperpflege, Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika und Baumaterialien.

