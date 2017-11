Unternehmensgeschichte und -profilEvotec ist ein deutsches Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg. Die Gesellschaft ist im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung tätig. Um jedoch das Risiko zu minimieren hat man, ganz nach dem Vorbild von MorphoSys, umfangreiche Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften mit größeren Biotechnologie- und Pharma-Konzernen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Genentech, Hoffmann-La Roche und besonders Sanofi abgeschlossen. Evotec ist dabeiGegründet wurde Evotec unter dem Namen Evotec BioSystems 1993 von Nobelpreisträger Manfred Eigen sowie den Wissenschaftlern Karsten Henco, Ulrich Aldag, Freimut Leidenberger, Heinrich Schulte, Rudolf Rigler und Charles Weissmann in Hamburg. Zunächst konzentrierte man sich auf das Ultra-Hochdurchsatz-Screening, für dessen Durchführung man mit EVOscreen eine eigene Technologie entwickelt hatte. 1999 ging die Gesellschaft dann an den Neuen Markt und wurde ...

