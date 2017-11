Keine berauschende Stimmung am Aktienmarkt in Japan: Belastend auf den Handel in Fernost wirken sich vor allem die Gewinnmitnahmen der Anleger aus. Im Vormittagshandel am Mittwoch gibt der Nikkei-Index an Wert ab.

Der Japanische Nikkei-Index ist im Vormittagshandel am Mittwoch auf ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...