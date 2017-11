Zürich (awp) - Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Beteiligungsgesellschaft Nebag hat Änderungen im Anlagereglement beschlossen. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass bei optimalem Chancen-Risiko Verhältnis neu auch kurzfristige Investitionen in Large-Cap Unternehmen (SLI) möglich sind, wie es in einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...