Mit dem rund einprozentigen Schub vom Vortag startet der Euro-Kurs in den Mittwoch. Bis zum Nachmittag erwarten Marktbeobachter kaum Bewegung. Erst der US-Markt soll anschließend für Impulse sorgen.

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch die starken Gewinne vom Vortag halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1788 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Am Dienstag hatten unerwartet starke Konjunkturdaten aus Deutschland den Euro ...

