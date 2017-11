Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-15 / 07:30 *EDAG Engineering Group AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal - Ausblick bestätigt * *Arbon, 15. November 2017* EDAG, führender unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie, verzeichnet im dritten Quartal des laufenden Jahres eine positive Dynamik des Geschäfts. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf 178,6 Millionen Euro gesteigert werden. Das bereinigte EBIT stieg überproportional um 13,0 Prozent auf 11,2 Millionen Euro an. Kumuliert für die ersten neun Monate liegt der Umsatz bei 530 Millionen Euro (Vorjahr: 533,5 Millionen Euro); das bereinigte EBIT erreicht 25,4 Millionen Euro (Vorjahr: 32,4 Millionen Euro). Die erfreuliche Entwicklung zeigt sich auch im operativen Cash-Flow, der in den ersten neun Monaten bei 25,4 Millionen Euro lag (Vorjahr: 10,3 Millionen Euro). Der Free Cash-Flow konnte auf 4,4 Millionen Euro gesteigert werden (Vorjahr: -11,7 Millionen Euro). Die Netto-Finanzverschuldung lag am 30. September bei 119,5 Millionen Euro und damit um 12,4 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 131,9 Millionen Euro. Zum 30. September 2017 wurden in der EDAG Gruppe 8.312 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 8.337 Mitarbeiter). "In einem durch stetigen Wandel gekennzeichneten Marktumfeld konnten wir unsere Performance im abgelaufenen Quartal deutlich verbessern" führt Jürgen Vogt, CEO der EDAG Gruppe, aus. "Die Neuausrichtung des Unternehmens zeigt erste Erfolge. So konnten wir einige herausragende Projekte im Bereich der Fahrassistenzsysteme, der Elektromobilität sowie weiterer alternativer Antriebsformen gewinnen. Wir richten EDAG konsequent auf die Anforderungen unserer Kunden aus und positionieren uns hierdurch als strategischer Entwicklungspartner für die globale Automobilindustrie. Auf diese Weise können wir den Wandel in der Branche proaktiv begleiten und die sich bietenden Chancen zum weiteren Wachstum nutzen." Die Marktdynamik ist insgesamt intakt, sodass der Ausblick für EDAG positiv bleibt. Die Geschäftsleitung sieht keine Veranlassung, die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 anzupassen. *Über EDAG * EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Car-IT, integrale Sicherheit sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 715 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 43,8 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte EDAG 8.270 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19 Ländern. *Kontakt:* *Public Relations* Christoph Horvath Pressesprecher der EDAG Gruppe Telefon:+49 (0) 661- 6000 570 Mobil: +49 (0) 171- 8765 310 Mail: pr@edag.de www.edag.de *Investor Relations* Sebastian Lehmann Leiter Investor Relations Telefon:+49 (0) 611- 7375 168 Mobil: +49 (0) 175- 8020 226 Mail: ir@edag-group.ag ir.edag.de *Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen* Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: EDAG Engineering Group AG Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-11-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 