Staatsanleihen: Neuangebot wächst wieder

Die Zentralbanken der Euro-Zone und Japans haben in den vergangenen Jahren massiv Staatsanleihen aufgekauft und setzen diesen Kurs weiter fort. Infolgedessen ist das Nettoangebot an Staatsanleihen negativ, das bedeutet: Die Zentralbanken kaufen mehr Papiere auf als die Staaten neue auflegen. In Japan ist dies seit 2013 der Fall, in der Euro-Zone seit 2015.

Doch im kommenden Jahr wird sich dies zumindest für die Euro-Zone ändern: Während das Netto-Angebot in Japan weiter negativ bleibt, erwartet der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management 2018 wieder einen Zuwachs an Euro-Staatsanleihen.

