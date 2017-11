NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist dank des Booms der europäischen Autoindustrie gut unterwegs. Der Autozulieferer hob nach dem dritten Quartal die Prognosen für Ergebnis und Umsatz an, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll im laufenden Jahr nun rund 220 Millionen Euro erreichen, zuvor standen 190 bis 210 Millionen Euro im Plan. Der Umsatz soll auch wegen eines steigenden Kupferpreises auf rund 4,8 Milliarden Euro steigen. Bisher waren rund 4,6 Milliarden angepeilt.

Im dritten Quartal hatte vor allem der gute Lauf in der Autoindustrie den Umsatz um knapp 11 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro wachsen lassen, das operative Ergebnis betrug 46,4 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr wegen eines Online-Betrugs ein Verlust von 12,7 Millionen Euro angefallen war. Bereinigt um Sondereffekte wäre das Ergebnis um fast die Hälfte geklettert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 28,3 Millionen Euro, vor einem Jahr hatte der Verlust 24,4 Millionen Euro betragen./men/oca

