NEW YORK (Dow Jones)--Berkshire Hathaway hat den Anteil an IBM im dritten Quartal weiter gesenkt. Wie aus einer Börsenmitteilung hervorgeht, hat die Beteiligungsgesellschaft um den Starinvestor Warren Buffett die Beteiligung um rund ein Drittel verringert. Per Ende September hielt Berkshire 37 Millionen IBM-Aktien. Die Beteiligung hatte damit einen Wert von rund 5,37 Milliarden US-Dollar. Ende 2016 verfügte die Beteiligungsgesellschaft noch über 81 Millionen Anteil des IT-Konzerns.

Berkshire war erstmals 2011 bei IBM eingestiegen. Buffett hatte im Mai gesagt, er habe sich bei seiner Bewertung des Unternehmens geirrt.

November 15, 2017 02:14 ET (07:14 GMT)

