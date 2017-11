"Vergessen Sie das iPhone X! 2018 holt Apple den großen Hammer raus", titelte gestern "Chip Online". Wie das Fachmedium berichtete, arbeite Apple an drei iPhone-Geräten. Das iPhone X Plus, das iPhone XS und wahrscheinlich eine Art iPhone 9. "Chip Online" beruft sich dabei auf Informationen von Tech-Analyst Ming Chi Kuo, der laut Medienberichten als treffsicheres Apple-Orakel gilt. Was dies alles mit Dialog Semiconductor zu tun hat? Sehr viel. Denn Sie sollten wissen: Apple ist ein Schlüsselkunde von Dialog. Zur Verdeutlichung: Dialog baut Chips und Signalschaltungen für mobile Geräte - diese Bauteile landen zum Beispiel im iPhone von Apple.

Zuletzt knickte die im TecDAX notierte Dialog-Aktie aber etwas ein. Der Markt zeigte sich etwas ungehalten über den Ausblick für das vierte Quartal. Die Analysten der Commerzbank haben die Einstufung für die Aktie von Dialog Semiconductor ...

