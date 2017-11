Seit Juni letzten Jahres befindet sich der Bleipreis in einer ansteigenden Tendenz, die aktuell mit einem Aufwärtstrend zwischen 2375 und 2675 US-Dollar beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen Mitte Oktober mit 2585 US-Dollar den höchsten Stand seit Juli 2011. Mit dem Anstieg auf das besagte Hoch kam der Bleipreis an der Oberseite seines Trendkanals an und konsolidierte anschließend diesen Anstieg, wobei sich an den vorherigen Hochs zwischen 2410 und 2465 US-Dollar eine Supportzone ergab, welche die Notierungen stützte. Von dort aus stieg der Bleipreis in den letzten Tagen wieder an und verließ diesen Bereich nach oben, wodurch sich auf weitere Sicht eine Fortsetzung der Tendenz ergeben ...

