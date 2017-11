Die Anleger verharrten auch gestern weiter in der Deckung, die wichtigsten europäischen Börsen schlossen allesamt mit leichten Abschlägen. Die Wirtschaft in Deutschland ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet, allerdings blieben die Inflationszahlen im Rahmen der Erwartungen und deutlich hinter den Zielen der EZB. Durch das starke Wirtschaftswachstum gewann der Euro neue Energie, was schlussendlich für die Börsen nicht hilfreich war. Dank starker Halbjahreszahlen und einem erhöhten Ergebnisausblick von Vodafone war die Telekommunikationsbranche in Europa der Favorit der Investoren. Die Titel der Briten zogen in London rund 5,0% an und unterstützten somit den gesamten Sektor, der mit 0,4% Zugewinn der stärkste in Europa war....

Den vollständigen Artikel lesen ...