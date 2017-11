DAX - Mit Schwung an die wichtige Unterstützung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /abwärts Rückblick: Am Montag fiel der DAX an die Unterstützung bei 12.970 Punkten zurück, konnte sich ausgehend von der Marke jedoch dynamisch erholen und bis 13.140 Punkte klettern. Dort setzte im gestrigen Handel ein weiterer Abverkauf ein, der den vorherigen Anstieg neutralisierte und sich heute in der Vorbörse dynamisch fortsetzt. Die Gefahr eines weitreichenden Kursrutsches ist hoch. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.18 Uhr): Der Abwärtstrend seit dem neuen Rekordhoch ist weiterhin intakt und mehr als nur eine Korrektur der vorherigen Aufwärtsbewegung. Insbesondere der Bruch der zentralen Aufwärtstrendlinie am 09.11. und der...

