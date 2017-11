Japans Wirtschaft zeigt eine Wachstumsphase wie zuletzt zur Jahrtausendwende. Das siebte Quartal in Folge ist das Bruttoinlandsprodukt gewachsen - allerdings ließ das Wachstum zuletzt nach.

Die japanische Wirtschaft ist in den Sommermonaten das siebte Quartal in Folge gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt zog zwischen Juli und September um 0,3 Prozent zum vorangegangenen Vierteljahr an. Eine längere Wachstumsphase gab es zuletzt zwischen 1999 und 2001. Allerdings fiel das Plus nur noch halb so stark aus wie im zweiten Quartal. Zudem blieb das Wachstum in der nach den USA und China drittgrößten ...

