DAX-Analyse am Morgen: 13.000 Punkte weiter auf dem Prüfstand

Zunächst sah es gestern ganz danach aus, als ob der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) tatsächlich zu einem "mustergültigen Pullback" ansetzen würde, denn nach einem neuerlich gestiegenen BIP (+0,8%) kletterte auch der DAX bis auf sein Intraday-Top bei 13.139 Punkten. Der positive Impuls währte aber nicht lange, und die Kurse sackten im weiteren Verlauf wieder in Richtung 13.000er-Marke zurück. Wie schon am Vortag, konnte diese Schlüsselstelle jedoch ein weiteres Mal per Tagesschluss verteidigt werden, allerdings (und das gibt jetzt zu denken) wird der DAX am Mittwochmorgen vorbörslich auf nur noch 12.960 Punkte taxiert.

