LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer wechselt die Führung im schwächelnden Geschäft mit rezeptfreien Mitteln aus. Zum 1. März 2018 sei Heiko Schipper in den Bayer-Vorstand berufen worden, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch mit. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen. Der 48-Jährige werde Nachfolger von Erica Mann als Leiter der Division Consumer Health mit Sitz in Basel, Schweiz.

Mann hatte bereits angekündigt, ihren bis zum 31. Dezember 2018 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nach einer Einarbeitungsphase werde Schipper die Führung des Consumer-Health-Geschäfts zum 31. März 2018 übernehmen. Mann werde dann das Unternehmen verlassen, hieß es.

Schipper ist den Angaben zufolge Manager beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Dort sei er für das Segment Nestlé Nutrition verantwortlich, den weltweiten Marktführer für Babynahrung mit einem Jahresumsatz von 8,8 Milliarden Euro. Bayer-Aufsichtsratschef Werner Wenning dankte Erica Mann für den Ausbau des Geschäfts in den vergangenen Jahren: "Bayer ist heute eines der führenden Unternehmen in der Selbstmedikation. Das ist auch ein großes Verdienst von Frau Mann."/jha/oca

ISIN DE0008469008 DE000BAY0017

AXC0078 2017-11-15/09:01