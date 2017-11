Die Aktien von Airbus haben am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft von einem Rekordauftrag profitiert. Sie dürften zum Handelsstart wieder in Richtung ihres Ende Oktober erreichten Rekordhochs bei 88,20 Euro klettern. Zum Handelsstart stiegen die Anteile des Flugzeugbauers 3,1 Prozent im Plus.

