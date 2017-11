Die Privatbank Berenberg hat Yara mit "Buy" und einem Kursziel von 435 norwegische Kronen in die Bewertung aufgenommen. Trotz der jüngsten Kursrally sei die Aktie des norwegischen Düngerherstellers noch werthaltig, schrieb Analyst Rikin Patel in einer Studie vom Mittwoch. Der Markt preise den zyklischen Aufschwung bei Stickstoffdünger, Yaras starke Position in Brasilien und das konkurrenzlose Angebot von Spezialprodukten noch nicht vollständig ein, so dass Yara mit einem 30-prozentigen Abschlag zum wichtigsten Konkurrenten CF Industries gehandelt werde./gl/jha/ Datum der Analyse: 15.11.2017

