Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702), Europas führender Internet-Händler für Heimtierprodukte, konnte den Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 weiter fortsetzen. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 795 Mio. EUR konnte ein Wachstum von 21% (währungsbereinigt 22%) gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielt werden (9M 2016: 655 Mio. EUR). Im dritten Quartal 2017 konnte das Umsatzwachstum gegenüber dem zweiten Quartal 2017 wieder deutlich beschleunigt werden. Mit 278 Mio. EUR lag der Umsatz um 22% (währungsbereinigt 23%) über dem Vorjahresquartal (Q3 2016: 227 Mio. EUR). Das Fundament dieser Entwicklung ist das über das gesamte Jahr sehr nachhaltige Stammkundengeschäft der zooplus AG, was sich in einer weiterhin sehr hohen umsatzbezogenen Wiederkaufrate niederschlägt, die für die ersten neun Monate des Jahres 2017 wechselkursbereinigt bei 94% lag. Darüber hinaus konnte das im zweiten Quartal 2017 geringere Neukundengeschäft im dritten Quartal 2017 wieder deutlich ausgebaut werden. So stieg die Anzahl der registrierten Neukunden im dritten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr um 34%, nachdem dieser Wert im zweiten Quartal 2017 nur bei 9% lag. Diese Entwicklung unterstreicht, dass ...

