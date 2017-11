FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UI4C XFRA DE0009750174 UNIKAPITAL -NET- 0.300 EUR

UI40 XFRA DE0008491069 UNIEURORENTA 0.570 EUR

U1IH XFRA DE0008491051 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL. 2.850 EUR

UI4X XFRA DE0008491028 UNIRENTA 0.520 EUR

U1ID XFRA DE0008491002 UNIFONDS 0.730 EUR

U1IT XFRA DE0008477076 UNIFAVORIT:AKTIEN 1.110 EUR

FHUC XFRA DE0005326144 LBBW RENTAMAX R 1.020 EUR

HI3 XFRA KYG461091079 HOSA INTENATIONAL HD -,01 0.004 EUR

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.938 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.166 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.597 EUR

UPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.171 EUR

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.230 EUR

SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.699 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.725 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.384 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.171 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.307 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH PAPER INC. DL-,01 0.316 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.324 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.409 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.635 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.162 EUR

HRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.486 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.414 EUR

DBD XFRA US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.085 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.260 EUR

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 0.921 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.426 EUR

XQN XFRA US2186831002 CORE MOLDING TECH. DL-,01 0.043 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.051 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.077 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.409 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.921 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.316 EUR