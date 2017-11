FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2

TH7 XFRA KYG869731078 TCC INTL HLDGS LTD.HD-,10

WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

E2F XFRA FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50

FXH XFRA AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD.

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

RHGN XFRA BMG2150P2343 CN AGRI-PRODS EXCH.HK-,01

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01