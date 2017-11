Trotz einiger Bremsspuren wegen des schwachen Dollars will der Chiphersteller Infineon sein Tempo auch im laufenden Geschäftsjahr halten. So soll der Umsatz erneut um rund neun Prozent steigen, mit einer Schwankungsbreite von plus oder minus zwei Prozentpunkten. Vor allem das Geschäft mit der Autobranche soll für Schub sorgen. Neben Halbleitern für Elektroautos und Fahrerassistenzsysteme sind aber auch Chips für Industrieroboter oder für Schnellladegeräte von Tablet-Computern gefragt. Quelle EUWAX ...

