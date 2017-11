Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Wirtschaft wächst das siebte Quartal in Folge

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2017 weiter gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September, gestützt von der Exporttätigkeit der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, um annualisiert 1,4 Prozent zu. Das entsprach exakt der Konsensschätzung der vom Wall Street Journal befragten Volkswirte. Die japanische Wirtschaft wuchs damit das siebte Quartal in Folge - der längste Aufwärtstrend seit 16 Jahren, maßgeblich getragen von einer starken weltweiten Nachfrage.

Bullard wiederholt Ablehnung weiterer Zinserhöhungen

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, hat seine lang gehegte Überzeugung bekräftigte, dass die US-Notenbank jetzt noch nicht über eine Zinserhöhung nachdenken sollte. "Das aktuelle Niveau des Leitzinses ist angesichts der aktuellen makroökonomischen Daten angemessen", sagte Bullard bei einer Präsentation in Louisville, Kentucky. Der Geldpolitiker ist bereits seit dem vergangenen Jahr der Ansicht, dass weitere Erhöhungen in einer Volkswirtschaft mit trendähnlichem Wachstum und schwacher Inflation nicht nötig sind.

Jamaika-Sondierungen nur mit kleinen Fortschritten bei Streitthemen

Kurz vor dem geplanten Abschluss der Jamaika-Sondierungen ringen die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen bei zentralen Streitthemen noch immer um Kompromisse. Bei den Gesprächen gelang es nicht, sich in der Verkehrspolitik wesentlich anzunähern. Beim Thema Landwirtschaft kamen die Parteien dagegen nach Angaben von CDU-Vize Julia Klöckner voran. Die Sondierungen sollen bis zum Freitagmorgen abgeschlossen sein.

Sparkassen-Präsident Fahrenschon will Posten wegen Steueraffäre aufgeben - Zeitungen

Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Georg Fahrenschon, ist einem Zeitungsbericht zufolge bereit, seinen Posten wegen seiner Steueraffäre aufzugeben. Fahrenschon habe nach der vernichtenden Kritik an seinen verspätet eingereichten Steuererklärungen eingesehen, dass er den Verband nicht länger führen könne, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Sparkassen-Kreise. Im Verband laufen demnach bereits "vernünftige Gespräche" über einen Führungswechsel.

Britische Regierung übersteht erste Abstimmungen über Brexit-Gesetzentwurf

Die britische Regierung hat die ersten Abstimmungen über ihren Brexit-Gesetzentwurf überstanden. Die Abgeordneten stimmten mit deutlicher Mehrheit gegen einen Änderungsantrag walisischer und schottischer Parlamentarier, mit dem die Regionalparlamente ein Mitspracherecht bei der Abstimmung über das geplante Brexit-Abkommen bekommen sollten. In den kommenden Tagen und Wochen stehen Abstimmungen über hunderte weitere Änderungsanträge an.

Simbabwes Armee weist Spekulationen über Militärputsch zurück

Gepanzerte Fahrzeuge am Stadtrand von Harare und Schüsse in der Nähe des Wohnsitzes von Präsident Robert Mugabe haben in der Nacht zum Mittwoch Spekulationen über einen Putschversuch in Simbabwe befeuert. In einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung teilte ein General jedoch mit, es handele sich nicht um einen Militärputsch gegen die Regierung. Vielmehr sei die Armee gegen "Kriminelle" im Umfeld von Mugabe vorgegangen.

Panzer blockieren Parlament von Simbabwe

Panzer haben am Mittwochmorgen den Zugang zum Parlament von Simbabwe blockiert. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, forderten Soldaten in der Nähe des Parlaments Autos zur Umkehr auf. Weitere Militärfahrzeuge waren vor den Büros der Regierungspartei Zanu-PF sowie vor den Büros zu sehen, in denen der seit 1980 amtierende Präsident Robert Mugabe sein Kabinett versammelt.

Amokläufer tötet in Kalifornien vier Menschen

Ein Amokläufer hat im Norden Kaliforniens ein Blutbad angerichtet. Nach Angaben der Polizei schoss der Angreifer wahllos um sich und tötete vier Menschen, bevor er selbst von Einsatzkräften erschossen wurde. Der Amoklauf begann demnach in einem Haus im Bezirk Tehama 160 Kilometer nördlich von Sacramento. Anschließend fuhr der Mann durch die Gemeinde und feuerte aus dem Auto heraus. Auch an einer Grundschule gab es Opfer.

Australier stimmen für Einführung der Homoehe

Eine breite Mehrheit der Australier ist für die Einführung der Homoehe. Bei einer Volksbefragung stimmten fast 62 Prozent für die Eheschließung von homosexuellen Paaren, wie die Statistikbehörde in Canberra mitteilte. 38,4 Prozent stimmten mit Nein. In zahlreichen Städten des Landes feierten tausende Unterstützer der Homoehe das klare Ergebnis.

China entsendet Sonderbeauftragten nach Nordkorea

China wird Ende der Woche einen Sonderbeauftragten nach Nordkorea entsenden. Der Sondergesandte von Präsident Xi Jinping, Song Tao, werde am Freitag nach Pjöngjang reisen, um dort über den Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas zu sprechen, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, ohne weitere Angaben zu machen. Der Parteitag war vergangenen Monat in Peking abgehalten worden.

Indonesien Exporte Okt 15,09 Mrd USD

Indonesien Importe Okt 14,19 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Okt Überschuss 900 Mio USD (PROG Überschuss 1,63 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.