Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben nach Vorlage von Geschäftszahlen ihre Kaufempfehlung für die Anteilsscheine des Faserherstellers Lenzing "Buy" bestätigt. Unterdessen sehen sie ihr Kursziel bei 151,0 Euro.

Lenzing hat in den ersten drei Quartalen von höheren Faserpreisen profitiert und deutlich mehr Gewinn und Umsatz erzielt. Der Periodengewinn stieg um 35,3 Prozent auf 219,3 Mio. Euro. Damit habe Lenzing bewiesen, dass ihre Spezialfaser-Division widerstandsfähig ist und eine einzigartige Position im Fasermarkt hält, schrieb Baader-Expertin, Laura Lopez Pineda, in ihrer jüngsten Studie. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr ein operatives Ergebnis über dem vom Vorjahr. Allerdings könnte es für 2018 Gegenwind geben.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader-Analystin 10,59 Euro für 2017, sowie 10,29 für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,00 Euro für 2017, sowie 2,90 für 2018.

Am Mittwoch in der Früh notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse in einem schwachen Umfeld mit minus zwei Prozent bei 107,45 Euro.

