- Mehr als die Hälfte der Flugreisen über Silvester finden innerhalb Europas statt - Jeder Vierte plant einen einwöchigen Silvesterurlaub - Paare verreisen am häufigsten zum Jahreswechsel - Familien bleiben zu Hause



Mallorca ist das beliebteste Ziel für eine Flugreise zum Jahreswechsel.*) New York und London sind ebenfalls gefragte Destinationen, um dort auf das neue Jahr anzustoßen - sie folgen auf den Plätzen zwei und drei. Mit Berlin schafft es nur ein deutsches Ziel unter die Top Ten.



58 Prozent der Silvestertrips innerhalb Europas



Mehr als die Hälfte der Reisenden (58 Prozent) möchte zu Silvester Europa nicht verlassen. Allerdings interessieren sich nur sechs Prozent für eine Destination innerhalb Deutschlands. Gut ein Drittel (36 Prozent) der Urlauber möchte zum Jahreswechsel sogar weltweit verreisen.



Siebentägige Flugreisen sind zu Silvester am beliebtesten. Jeder Vierte plant eine Flugreise mit dieser Dauer zum Jahreswechsel.



Paare und Singles verreisen am häufigsten zu Neujahr - Familien bleiben zu Hause



Die Reise zum neuen Jahr ist kein klassischer Familienurlaub. Am häufigsten wollen Paare über den Jahreswechsel verreisen (43 Prozent). Aber auch bei Singles ist Silvester für einen Flugtrip sehr beliebt (30 Prozent).



*)Betrachtet wurden alle Suchanfragen im CHECK24-Flugvergleich zwischen Januar 2017 und Oktober 2017 für Flugreisen über Silvester. Weitere Informationen unter folgendem Link: http://ots.de/fvZGI



