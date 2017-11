Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zeigte gestern eine positive Tendenz und wurde in einer Spanne zwischen 161,91 und 162,47 gehandelt, so die Analysten der Helaba.Aus technischer Sicht befinde er sich aber in schwierigem Fahrwasser. So würden sich MACD und Stochastik weiterhin gen Süden richten. Auch das Kursmomentum und der ADX würden abflachen. Haltemarken würden die Analysten bei 161,98 und 161,63 lokalisieren. Die Widerstände seien unverändert um 162,80 zu finden. Etwas schwächer ausfallende US-Daten zu den Verbraucherpreisen und dem Einzelhandelsumsatz könnten den Bund-Future heute tendenziell stützen. Die Trading-Range liege zwischen 161,80 und 162,70.

